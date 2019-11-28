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Бывший главный тренер «Енисея» Ивахов назначен директором клуба

28 ноября 2019, 13:46

43-летний Алексей Ивахов назначен на пост нового директора «Енисея», сообщает официальный Twitter клуба. Ранее Ивахов работал главным тренером клуба в сезонах-2013/14 и 2014/15.

Ивахов сменил в этой должности Дениса Рубцова, ушедшего в отставку 26 ноября.

«Енисей» после 25 туров идет в зоне вылета Олимп-ФНЛ на 17-м месте с 25 очками.

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