Бывший главный тренер «Енисея» Ивахов назначен директором клуба

43-летний Алексей Ивахов назначен на пост нового директора «Енисея», сообщает официальный Twitter клуба. Ранее Ивахов работал главным тренером клуба в сезонах-2013/14 и 2014/15.

Ивахов сменил в этой должности Дениса Рубцова, ушедшего в отставку 26 ноября.

«Енисей» после 25 туров идет в зоне вылета Олимп-ФНЛ на 17-м месте с 25 очками.