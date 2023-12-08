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Сегодня, 15:40

Бояринцев высказался о судействе в Мелбет-Первой лиге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев прокомментировал слова Сергея Игнашевича, который в мае заявил, что «в Первой лиге волчьи законы».

«Полностью согласен с Сергеем. Все те проблемы, которые вы перечислили, остаются. Логистика сложная — добираться до юга по 14-16 часов. Весь день на дорогу и без предыгровой тренировки. Смена покрытий, перелеты... Чемпионат трудный. Пощады здесь быть не может. К середине сезона уже десяток отставок. Сложности и в комплектовании. Нужна хорошая обойма, ресурс очень важен. А в последней игре у нас в заявке 13 полевых игроков. Накапливается утомляемость, усталость. Судейский вопрос всегда сложный. На любом уровне. Честно говоря, об этом даже не хочется рассуждать. Либо хорошо, либо ничего. Да, у нас были матчи, когда нас хорошо судили. В том числе с грандами. Но были и другие отрезки, когда много вопросов. Но так было, и будет всегда», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Бояринцев возглавлял «Сокол» с мая 2023 года. Об отставке 45-летнего специалиста было объявлено в среду, 29 ноября.

Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 20 очками в 20 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-o-sudejstve-v-pervoj-lige-libo-horosho-libo-nichego/
Денис Бояринцев
Футбол
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
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Бояринцев рассказал, что мог покинуть «Сокол» раньше

Бояринцев рассказал, что у него нет желания брать длинный отпуск
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
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Евгений Ставер

Енисей

 15 1 2
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