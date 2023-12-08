Бояринцев высказался о судействе в Мелбет-Первой лиге

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев прокомментировал слова Сергея Игнашевича, который в мае заявил, что «в Первой лиге волчьи законы».

«Полностью согласен с Сергеем. Все те проблемы, которые вы перечислили, остаются. Логистика сложная — добираться до юга по 14-16 часов. Весь день на дорогу и без предыгровой тренировки. Смена покрытий, перелеты... Чемпионат трудный. Пощады здесь быть не может. К середине сезона уже десяток отставок. Сложности и в комплектовании. Нужна хорошая обойма, ресурс очень важен. А в последней игре у нас в заявке 13 полевых игроков. Накапливается утомляемость, усталость. Судейский вопрос всегда сложный. На любом уровне. Честно говоря, об этом даже не хочется рассуждать. Либо хорошо, либо ничего. Да, у нас были матчи, когда нас хорошо судили. В том числе с грандами. Но были и другие отрезки, когда много вопросов. Но так было, и будет всегда», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Бояринцев возглавлял «Сокол» с мая 2023 года. Об отставке 45-летнего специалиста было объявлено в среду, 29 ноября.

Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 20 очками в 20 матчах.