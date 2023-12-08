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Сегодня, 13:49

Бояринцев рассказал, что мог покинуть «Сокол» раньше

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев рассказал, что мог покинуть клуб раньше.

«Меня могли убрать раньше, но в команду верили. А матчи с «Нефтехимиком» и «Кубанью» стали ключевыми. Если в первом добились выездной ничьей, то дома «Кубани» уступили из-за индивидуальных ошибок. Если бы с «Кубанью» сыграли удачнее, шанс поработать мне бы еще дали. В любом случае, команда в четырех очках от 10-го места. Весной шансы остаться в ФНЛ хорошие. Как бы там ни было — я желаю этого «Соколу». Надеюсь, они поправят свои дела», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Бояринцев возглавлял «Сокол» с мая 2023 года. Об отставке 45-летнего специалиста было объявлено в среду, 29 ноября.

Команда занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 20 очками в 20 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-menya-mogli-ubrat-ran-she-no-v-komandu-verili/
Денис Бояринцев
Футбол
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
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Бояринцев заявил, что был готов к увольнению из «Сокола»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

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 5
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