Бояринцев: «Пока из предложений есть только варианты попить пиво и сходить в баню»

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев ответил на вопрос о том, поступали ли к нему предложения от каких-либо клубов.

«Сейчас январь, все клубы на сборах, там идет плодотворная работа, и в такое время обычно нет тренерских отставок, поэтому предложений у меня пока нет. Обычно такие варианты возникают после возобновления чемпионатов. Сейчас мне только предлагают поиграть в футбол, попить пиво и сходить в баню. (Смеется.) Отдыхаю, набираюсь сил и буду ждать своего шанса, вернуться к работе, я готов и надеюсь, что это случится как можно быстрее», — приводит «РБ Спорт» слова тренера.

В прошлом году Бояринцев покинул саратовский «Сокол», который смог вывести в первую лигу. До этого 45-летний специалист работал в «Новосибирске», «Родине», «КАМАЗе», «Текстильщике», «Носте» и молодежной команде «Торпедо».