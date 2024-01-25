Горлов: «Акрону» важно хорошо рестартовать, и тогда он будет мощнейшим претендентом на РПЛ»

Бывший тренер «Торпедо» и «Пари НН» Артем Горлов назвал команду Мелбет-Первой лиги, которая провела лучшую трансферную кампанию этой зимой.

«Мне нравится селекция «Акрона», взявшего Галояна и Глушкова. Тольяттинцы обладают сильной командой, сыгранной, хорошо тренированной, которая добилась результата за счет коллективной игры. Калешин, конечно, хорошо поработал. Сейчас же у них еще и появились две яркие звезды, два лучших футболиста первой лиги прошлого сезона. Усиление на 10 баллов! Из середняка среди фаворитов «Акрон» превращается в фаворита. Им важно хорошо рестартовать, тогда будут мощнейшим претендентом на РПЛ», — цитирует Горлова Metaratings.ru.

После 20 туров «Акрон» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ с 35 очками, отставая от лидера на 2 балла.