Билялетдинов: «Вполне естественно, что Денисов захотел попробовать себя в роли тренера»

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал назначение Игоря Денисова тренером команды 2011 года «Торпедо».

«Денисову 39 лет. Возраст начала тренерской карьеры. Видимо, получил лицензию и теперь готов к работе. Вполне естественно, что он захотел попробовать себя в этой роли. Я так понимаю, он уже давно живет в Москве, поэтому и решил пойти в «Торпедо». Все-таки это именитый клуб, пусть и в последние годы там много трудностей. 12-13 лет — отличный возраст для старта тренерской карьеры. Но нужно понимать их специфику. Они уже имеют базовую подготовку, поэтому можно многое слепить. Так что почему нет? У Денисова хороший игровой опыт, а теперь его надо реализовать более творчески. Это ведь не так часто бывает, когда футболист высокого уровня идет работать с детьми. Там и низкие зарплаты, и административное давление, и прочие сложности. За это ему большое уважение», — цитирует «РБ Спорт» Билялетдинова.

Игорь Денисов начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС летом 2023 года. Вместе с ним обучение проходили Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Игорь Смольников и Динияр Билялетдинов.