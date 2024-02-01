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1 февраля, 07:36

Билялетдинов: «Вполне естественно, что Денисов захотел попробовать себя в роли тренера»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал назначение Игоря Денисова тренером команды 2011 года «Торпедо».

«Денисову 39 лет. Возраст начала тренерской карьеры. Видимо, получил лицензию и теперь готов к работе. Вполне естественно, что он захотел попробовать себя в этой роли. Я так понимаю, он уже давно живет в Москве, поэтому и решил пойти в «Торпедо». Все-таки это именитый клуб, пусть и в последние годы там много трудностей. 12-13 лет — отличный возраст для старта тренерской карьеры. Но нужно понимать их специфику. Они уже имеют базовую подготовку, поэтому можно многое слепить. Так что почему нет? У Денисова хороший игровой опыт, а теперь его надо реализовать более творчески. Это ведь не так часто бывает, когда футболист высокого уровня идет работать с детьми. Там и низкие зарплаты, и административное давление, и прочие сложности. За это ему большое уважение», — цитирует «РБ Спорт» Билялетдинова.

Игорь Денисов начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС летом 2023 года. Вместе с ним обучение проходили Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Игорь Смольников и Динияр Билялетдинов.

Игорь Денисов. Игорь Денисов стал тренером академии «Торпедо»
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-denisovu-bol-shoe-uvazhenie-za-to-chto-nachal-s-detej/
Игорь Денисов
Ринат Билялетдинов
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Джонатан Окоронкво

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Иван Тимошенко

Родина

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Ислам Машуков

Алания

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П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

Енисей

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Енисей

 5
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