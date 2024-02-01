Наумов — о назначение Денисова тренером академии «Торпедо»: «Чтобы тренировать детей, нужен большой талант»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение Игоря Денисова тренером команды 2011 года «Торпедо».

«Это можно только приветствовать. Такая легенда российского футбола будет тренировать детишек. Я только приветствую эту вещь. Наверное, есть еще футболисты, может быть, не такие знаменитые, которые тренируют детей. Наверняка есть такие, мы просто не знаем всех детских тренеров. Понимаете, дело в том, что, чтобы тренировать детей, нужен большой талант. Это любить нужно очень свою работу. Насколько я знаю, Денисов постоянно с детьми возился, он любит это дело, наверное, поэтому он выбрал поработать. А кому-то это не дано, ведь не так просто с детьми работать», — цитирует Vprognoze.ru Наумова.

Игорь Денисов начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС летом 2023 года. Вместе с ним обучение проходили Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Игорь Смольников и Динияр Билялетдинов.