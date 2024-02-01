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1 февраля, 02:56

Наумов — о назначение Денисова тренером академии «Торпедо»: «Чтобы тренировать детей, нужен большой талант»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение Игоря Денисова тренером команды 2011 года «Торпедо».

«Это можно только приветствовать. Такая легенда российского футбола будет тренировать детишек. Я только приветствую эту вещь. Наверное, есть еще футболисты, может быть, не такие знаменитые, которые тренируют детей. Наверняка есть такие, мы просто не знаем всех детских тренеров. Понимаете, дело в том, что, чтобы тренировать детей, нужен большой талант. Это любить нужно очень свою работу. Насколько я знаю, Денисов постоянно с детьми возился, он любит это дело, наверное, поэтому он выбрал поработать. А кому-то это не дано, ведь не так просто с детьми работать», — цитирует Vprognoze.ru Наумова.

Игорь Денисов начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС летом 2023 года. Вместе с ним обучение проходили Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Игорь Смольников и Динияр Билялетдинов.

Игорь Денисов. Игорь Денисов стал тренером академии «Торпедо»

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11494865-naumov-o-denisove-chtoby-trenirovat-detej-nuzhen-bolshoj-talant.html
Игорь Денисов
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Николай Наумов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Джонатан Окоронкво

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Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

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Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

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 5
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Заур Тарба

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Денис Самойлов

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