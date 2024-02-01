Костровский: «У Денисова большое желание тренировать»

Василий Костровский, координатор детско-юношеских команд академии «Зенита», прокомментировал назначение Игоря Денисова тренером команды 2011 года «Торпедо».

«Игорь пришел в детский футбол благодаря сыновьям (2011 года рождения, близнецы). Ребята сначала занимались в частной школе Москвы. Игорь смотрел за их развитием. Потом он предложил свои услуги в вопросе организации учебно-тренировочного процесса. Затем создал в Москве свою команду, куда перебрались сыновья. Она участвовала в соревнованиях в столице, приезжала к нам, в академию «Зенита», на турнир имени Варламова. И, кстати, выиграла его. У Игоря большое желание тренировать. Он учится в РФС на получение тренерской лицензии А это позволяют ему карьерные достижения», — цитирует «РБ Спорт» Костровского.

Игорь Денисов начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС летом 2023 года. Вместе с ним обучение проходили Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Игорь Смольников и Динияр Билялетдинов.