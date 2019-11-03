Безденежных принес «Чайке» победу над «Балтикой»

В матче 21-го тура первенства Олимп — ФНЛ «Балтика» на выезде проиграла «Чайке» со счетом 0:1. Калининградцы занимают шестое место в турнирной таблице, а «Чайка» — 11-е.

Олимп — ФНЛ

21-й тур

«Чайка» (Песчанокопское) — «Балтика» (Калининград) — 1:0 (1:0)

Гол: Безденежных, 24.

«Чайка»: Киселев, Тумасян, Гогличидзе, Бычков, Текучев (Васильев, 80), Павленко (Коржунов, 59), Карташов, Безденежных (Хохлачев, 58), Леонтьев, Машнев, Белоус (Подбельцев, 66).

«Балтика»: Бориско, Наилсон, Тишкин, Кузьмин, Казаев, Альшин, Кашчелан, Дудиев (Жиронкин, 83), Макарчук (Маклаков, 86), Глушков, Маркин (Аллеф, 61).

Предупреждения: Леонтьев, 35. Карташов, 48. Тишкин, 52. Наилсон, 71. Коржунов, 78. Макарчук, 79. Машнев, 88.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

3 ноября. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».