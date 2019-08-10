"Балтика" разгромила "Мордовию", "Текстильщик" и "Шинник" сыграли вничью

"Балтика" в матче 7-го тура Олимп-ФНЛ в гостях разгромила "Мордовию" со счетом 3:0.

В другой встрече "Нижний Новгород" победил "Факел" – 2:1. "Текстильщик" и "Шинник" победителя не выявили – 1:1.

Первенство России

Олимп – ФНЛ

7-й тур

"Мордовия" (Саранск) – "Балтика" (Калининград) – 0:3 (0:2)

Голы: Кузьмин, 11 (0:1). Альшин, 22 (0:2). Глушков, 70 (0:3).

"Мордовия": Шебанов, Климов, Теняев, Хрипков, Ятченко, Джумаев (Шустов, 71), Орлов, Дворецков, Адаев (Соболев, 46), Базелюк (Ермаков, 72), Сергеев (Буранов, 46).

"Балтика": Латышонок, Тишкин (Алибеков, 84), Плопа, Наилсон, Кузьмин (Глушков, 61), Альшин (Захаров, 78), Причиненко, Макарчук, Кашчелан (Кисиль, 80), Чочиев, Маркин.

Предупреждения: Альшин, 36. Наилсон, 43. Кузьмин, 45+4. Тишкин, 64. Соболев, 75. Буранов, 90.

Судья: Кошко (Белореченск).

10 августа. Саранск. Стадион "Старт".

"Нижний Новгород" – "Факел" (Воронеж) – 2:1 (1:1)

Голы: Гладышев, 4 (0:1). Портнягин, 36 (1:1). Игнатович, 79 – с пенальти (2:1).

"Нижний Новгород": Сысуев, Хозин, Морозов, Федорив, Абрамов, Ставпец (Голышев, 65), Комолов, Сапета, Чудин (Игнатович, 33), Палиенко (Темников, 87), Портнягин (Салугин, 84).

"Факел": Ермаков, Микушин, Красильниченко, Лихачев, Хайманов, Косянчук (Корян, 81), Гладышев (Яковлев, 57), Рябокобыленко (Воробьев, 68), Мастерной, Мазуров (Пухов, 77), Дмитриев (Хлебородов, 72).

Предупреждения: Микушин, 13. Палиенко, 14. Мазуров, 62. Ермаков, 73. Хайманов, 77. Сысуев, 90+3.

Судья: Шадыханов (Москва).

10 августа. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".

"Текстильщик" (Иваново) – "Шинник" (Ярославль) – 1:1 (1:1)

Голы: Низамутдинов, 41 - с пенальти (0:1). А.Радченко, 44 (1:1).

"Текстильщик": Смирнов, Шилов, Н.Радченко, Фомин, Гайдуков (Путилин, 90+1), Мухаметзянов, Маричев (Щаницин, 78), Сидоров (Попов, 46), Горюшкин, А.Радченко, Юрченко (Андреев, 59).

"Шинник": Яшин, Первушин, Цховребов, Щербаков, Дроздов, Эктов (Олейников, 46), Кожемякин, Алейников (Зинков, 46), Низамутдинов (Пухов, 72), Визнович (Пугин, 46), Самодин.

Предупреждения: Мухаметзянов, 27. Фомин, 28. Алейников, 32. Горюшкин, 40. Визнович, 43. Маричев, 55.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

10 августа. Ярославль. Стадион "Шинник".