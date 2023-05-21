Гол Кулишева принес «Шиннику» победу над тульским «Арсеналом»

«Шинник» в гостях одержал победу над тульским «Арсеналом» в 32-м туре первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 70-й минуте забил форвард ярославцев Артем Кулишев.

Благодаря этой победе «Шинник» с 43 очками обошел туляков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице первой лиги. «Арсенал» с 41 баллом идет девятым.