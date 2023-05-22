В «Уфе» рассказали, сколько составит бюджет клуба на следующий сезон

Генеральный директор «Уфы Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что клуб в ближайшее время получит лицензию на следующий сезон для участия в первой лиге.

«Сейчас идет лицензирование клуба. Надеюсь, что все будет хорошо. На следующий сезон бюджет клуба «Уфы» составит 200 миллионов рублей», — сказал Газизов «СЭ».

«Уфа» располагается на 16-м месте турнирной таблицы первой лиги с 32 очками за 32 тура.