«Родина» всухую победила «Акрон»

«Родина» на выезде обыграла «Акрон» в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

За московскую команду по голу забили Астемир Гордюшенко и Иван Тимошенко.

После этой игры «Акрон» (35 очков) опустился на 5-ю позицию в турнирной таблице ФНЛ. «Родина» (31 очко) идет на 7-м месте.

В другом матче дня «Волгарь» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью (1:1).