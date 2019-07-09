"Армавир" переиграл "Краснодар-2" в матче первого тура Олимп-ФНЛ – 2:1. В составе победителей отличились Радик Хайруллов и Амур Калмыков. За краснодарский клуб забил Вячеслав Якимов.
Олимп – ФНЛ
1-й тур
"Армавир" – "Краснодар-2" (Краснодар) – 2:1 (0:1)
Голы: Якимов, 35 (0:1). Хайруллов, 59 (1:1). Калмыков, 64 (2:1).
"Армавир": Руденок, Кутин, Хайруллов, Тен, Мирошниченко, Безлихотнов (Лусикян, 60), Поляков (Падерин, 87), Гурфов, Клопков (Замалиев, 75), Переверзев (И.Иванченко, 81), Калмыков.
"Краснодар-2" (Краснодар): Адамов, Марков, Грицаенко, Гогличидзе, Таранов, Григорян (Сергеев, 59), Якимов, Черников, Жигулев (Сперцян, 68), Кутовой (Онугха, 71), Халназаров.
Предупреждения: Переверзев, 61. Якимов, 63.
Судья: Панин (Московская область).
9 июля. Армавир. Стадион "Юность".
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