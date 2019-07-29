"Армавир" и "Спартак-2" сыграли вничью

"Армавир" и "Спартак-2" в матче 5-го тура Олимп-ФНЛ сыграли вничью со счетом 1:1.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

5-й тур

"Армавир" - "Спартак-2" (Москва) - 1:1 (1:0)

Голы: Калмыков, 20 (1:0). Игнатов, 51 (1:1).

"Армавир": Руденок, Кутин, Концедалов, Тен, Мирошниченко, Безлихотнов (Падерин, 65), Поляков (Лусикян, 87), Гурфов, Рзаев (Переверзев, 59), Замалиев, Калмыков (Ашев, 81).

"Спартак-2": Акмурзин, Маслов, Гапонов, Воропаев, Баду, Бакаев, Бакалюк, Игнатов (Самбу, 83), Умяров, Нимели (Данилин, 64), Руденко.

Предупреждения: Игнатов, 3. Нимели, 18. Мирошниченко, 41. Рзаев, 45. Кутин, 58. Гапонов, 71.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

29 июля. Армавир. Стадион "Юность".