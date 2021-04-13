В ФНЛ стало одним арбитром меньше

45-летний судья Лаша Верулидзе, представляющий в российском футболе Владикавказ, перестал получать назначения на матчи Олимп-ФНЛ. По времени это совпало с выборами президента лиги Александра Алаева, который сменил Игоря Ефремова. Кстати, с приходом нового руководителя в ФНЛ введены телеинспекторы.

Верулидзе почти 20 лет работает на играх профессиональных лиг. Начал он в 2002 году помощником рефери, а затем стал выходить на поле в роли судьи. Он никогда не обслуживал как арбитр встречи чемпионата России — судил только турниры ФНЛ и ПФЛ.

(Александр Бобров)