«Крылья Советов» установили новый рекорд ФНЛ, одержав 10 побед подряд
12 апреля в матче 36-го тура Олимп-ФНЛ «Крылья Советов» на выезде обыграли «Волгарь» (1:0).
На 69-й минуте встречи единственный мяч забил нападающий «Крыльев» Иван Сергеев. Этот гол стал для него 33-м в чемпионате.
«Крылья Советов» одержали десятую подряд победу в ФНЛ, установив новый рекорд лиги по этому показателю.
В текущем сезоне команда занимает первое место, набрав 82 очка за 35 игр.
Олимп — ФНЛ
36-й тур
«Волгарь» (Астрахань) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:0)
Гол: И.Сергеев, 69 — с пенальти.
«Волгарь»: Саганович, Локтионов, Ведерников (Болонин, 46), Хомуха, Журавлев, Бердников (Пугачев, 81), Николаев (Белоус, 64), Мендель, Полубояринов (Бутенко, 71), Агаларов (Погосов, 35), Юсупов.
«Крылья Советов»: Ломаев, Полуяхтов, Солдатенков, Зеффан (Чернов, 85), Божин, Витюгов (Хади, 90+1), Ежов (Зиньковский, 72), Рикарду Алвеш (Горшков, 55), Кабутов, И.Сергеев, Голенков (Сарвели, 74).
Предупреждения: Голенков, 51. Хомуха, 59. Мендель, 64. Болонин, 67. Божин, 84. Локтионов, 90+2.
Удаления: Божин, 87 (грубая игра, вторая ж. к.). Витюгов, 90+5 (серьезное нарушение правил игры).
Судья: Жабченко (Краснодар).
12 апреля. Астрахань. Стадион «Центральный».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rus_d1/fbl_match-volgar-krylya-sovetov-318612/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю