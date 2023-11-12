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Алейшо: «Не понимаю, почему Карраскаль в сборной Колумбии, а Барриос — нет»

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Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о невызове полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в состав сборной Колумбии на ближайшие матчи отборочного этапа чемпионата мира-2026.

В сентябре и октябре 30-летний хавбек принял участие в играх против сборных Венесуэлы (5 минут), Уругвая (90 минут) и Эквадора (2 минуты), а на матч с Чили остался в запасе.

«Я прочитал, что тренер не дал ему очень много минут в предыдущий созыв, и он не очень хорошо играл, но даже колумбийские СМИ были удивлены, что Барриос не попал в сборную, — приводит «Спорт День За Днем» слова Алейшо. — Если честно, я не понимаю, почему там Хорхе Карраскаль. Он плохо играет за «Динамо», но попадет в сборную, а Барриос, который основной игрок «Зенита, — не попал. Возможно, Карраскаля вызвали потому, что это — известное имя в Колумбии. У меня такое ощущение, что тренер их сборной не смотрит российский чемпионат».

В этом сезоне Карраскаль провел 7 матчей в РПЛ (269 минут) без результативных действий. У Барриоса — 1259 минут в 14 матчах чемпионата и две голевые передачи.

В ноябре сборная Колумбии проведет два отборочных матча к ЧМ-2026 — против сборных Бразилии (17 ноября) и Парагвая (22 ноября).

Источник: sportsdaily.ru
Вильмар Барриос
Хорхе Карраскаль
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 18 10 5 3 27-13 35
2
 Динамо Мх 18 10 4 4 18-7 34
3
 Акрон 17 10 3 4 24-11 33
4
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 КАМАЗ 18 6 6 6 17-16 24
9
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
10
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
11
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
12
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
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11.11 16:00
Волгарь – Ленинградец
 1 : 2
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Енисей – Шинник
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12.11 16:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 2 : 0
12.11 16:00
Тюмень – Кубань
 3 : 0
12.11 17:00
Нефтехимик – Торпедо
 0 : 0
12.11 17:00
КАМАЗ – Алания
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12.11 18:00
Химки – Акрон
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Родина – Черноморец
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