Алейшо: «Не понимаю, почему Карраскаль в сборной Колумбии, а Барриос — нет»

Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о невызове полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в состав сборной Колумбии на ближайшие матчи отборочного этапа чемпионата мира-2026.

В сентябре и октябре 30-летний хавбек принял участие в играх против сборных Венесуэлы (5 минут), Уругвая (90 минут) и Эквадора (2 минуты), а на матч с Чили остался в запасе.

«Я прочитал, что тренер не дал ему очень много минут в предыдущий созыв, и он не очень хорошо играл, но даже колумбийские СМИ были удивлены, что Барриос не попал в сборную, — приводит «Спорт День За Днем» слова Алейшо. — Если честно, я не понимаю, почему там Хорхе Карраскаль. Он плохо играет за «Динамо», но попадет в сборную, а Барриос, который основной игрок «Зенита, — не попал. Возможно, Карраскаля вызвали потому, что это — известное имя в Колумбии. У меня такое ощущение, что тренер их сборной не смотрит российский чемпионат».

В этом сезоне Карраскаль провел 7 матчей в РПЛ (269 минут) без результативных действий. У Барриоса — 1259 минут в 14 матчах чемпионата и две голевые передачи.

В ноябре сборная Колумбии проведет два отборочных матча к ЧМ-2026 — против сборных Бразилии (17 ноября) и Парагвая (22 ноября).