Алейшо: «Не понимаю, почему Карраскаль в сборной Колумбии, а Барриос — нет»
Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о невызове полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в состав сборной Колумбии на ближайшие матчи отборочного этапа чемпионата мира-2026.
В сентябре и октябре 30-летний хавбек принял участие в играх против сборных Венесуэлы (5 минут), Уругвая (90 минут) и Эквадора (2 минуты), а на матч с Чили остался в запасе.
«Я прочитал, что тренер не дал ему очень много минут в предыдущий созыв, и он не очень хорошо играл, но даже колумбийские СМИ были удивлены, что Барриос не попал в сборную, — приводит «Спорт День За Днем» слова Алейшо. — Если честно, я не понимаю, почему там Хорхе Карраскаль. Он плохо играет за «Динамо», но попадет в сборную, а Барриос, который основной игрок «Зенита, — не попал. Возможно, Карраскаля вызвали потому, что это — известное имя в Колумбии. У меня такое ощущение, что тренер их сборной не смотрит российский чемпионат».
В этом сезоне Карраскаль провел 7 матчей в РПЛ (269 минут) без результативных действий. У Барриоса — 1259 минут в 14 матчах чемпионата и две голевые передачи.
В ноябре сборная Колумбии проведет два отборочных матча к ЧМ-2026 — против сборных Бразилии (17 ноября) и Парагвая (22 ноября).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тюмень
|18
|10
|5
|3
|27-13
|35
|
2
|Динамо Мх
|18
|10
|4
|4
|18-7
|34
|
3
|Акрон
|17
|10
|3
|4
|24-11
|33
|
4
|Химки
|17
|9
|4
|4
|24-17
|31
|
5
|Алания
|18
|8
|7
|3
|22-17
|31
|
6
|Арсенал
|17
|6
|8
|3
|19-15
|26
|
7
|Енисей
|18
|7
|3
|8
|29-25
|24
|
8
|КАМАЗ
|18
|6
|6
|6
|17-16
|24
|
9
|Торпедо
|18
|6
|5
|7
|16-19
|23
|
10
|СКА-Хаб.
|18
|6
|4
|8
|18-21
|22
|
11
|Шинник
|18
|6
|4
|8
|23-31
|22
|
12
|Родина
|17
|5
|6
|6
|23-18
|21
|
13
|Нефтехимик
|18
|5
|5
|8
|14-20
|20
|
14
|Сокол
|17
|5
|4
|8
|17-29
|19
|
15
|Черноморец
|17
|3
|9
|5
|17-20
|18
|
16
|Ленинградец
|18
|4
|5
|9
|14-22
|17
|
17
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|13-24
|16
|
18
|Волгарь
|18
|3
|6
|9
|16-26
|15
|11.11
|16:00
|
Волгарь – Ленинградец
|1 : 2
|12.11
|10:00
|
Енисей – Шинник
|4 : 1
|12.11
|16:00
|
Динамо Мх – СКА-Хаб.
|2 : 0
|12.11
|16:00
|
Тюмень – Кубань
|3 : 0
|12.11
|17:00
|
Нефтехимик – Торпедо
|0 : 0
|12.11
|17:00
|
КАМАЗ – Алания
|1 : 1
|12.11
|18:00
|
Химки – Акрон
|- : -
|12.11
|19:00
|
Родина – Черноморец
|- : -
|13.11
|18:30
|
Сокол – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|9
|П
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|14
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2