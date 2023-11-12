Видеотрансляция матча ФНЛ «Родина» — «Черноморец» начнется во «Вконтакте» в 18.50 мск

«Родина» в Москве проведет матч 18-го тура Мелбет-Первой лиги против новороссийского «Черноморца» 12 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Сапсан Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Родина» — «Черноморец» пройдет бесплатно в официальной группе Мелбет-Первой лиги в соцсети «ВКонтакте». Начало — в 18.50 мск. Игру также покажут на сайте matchtv.ru и в прямом эфире в сервисе «Кинопоиск».

Ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Родина», которую тренирует Франк Артига, занимает 12-е место в турнирной таблице первой лиги с 21 баллом. «Черноморец» Константина Зырянова располагается на 15-й строчке с 18 очками.

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