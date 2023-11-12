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Сегодня, 18:00

«Родина» — «Черноморец»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

Видеотрансляция матча ФНЛ «Родина» — «Черноморец» начнется во «Вконтакте» в 18.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Черноморца».
Фото ФК «Черноморец».

«Родина» в Москве проведет матч 18-го тура Мелбет-Первой лиги против новороссийского «Черноморца» 12 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Сапсан Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Родина» — «Черноморец» пройдет бесплатно в официальной группе Мелбет-Первой лиги в соцсети «ВКонтакте». Начало — в 18.50 мск. Игру также покажут на сайте matchtv.ru и в прямом эфире в сервисе «Кинопоиск».

Ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Родина», которую тренирует Франк Артига, занимает 12-е место в турнирной таблице первой лиги с 21 баллом. «Черноморец» Константина Зырянова располагается на 15-й строчке с 18 очками.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Махачкалинское «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск», «Тюмень» разгромила «Кубань» в матчах Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 17 10 3 4 24-11 33
2
 Тюмень 17 9 5 3 24-13 32
3
 Динамо Мх 17 9 4 4 16-7 31
4
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
5
 Алания 17 8 6 3 21-16 30
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 КАМАЗ 17 6 5 6 16-15 23
9
 СКА-Хаб. 17 6 4 7 18-19 22
10
 Торпедо 17 6 4 7 16-19 22
11
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
12
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
13
 Нефтехимик 17 5 4 8 14-20 19
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 17 4 4 9 13-21 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
Результаты / календарь
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.11 16:00
Волгарь – Ленинградец
 1 : 2
12.11 10:00
Енисей – Шинник
 4 : 1
12.11 16:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 - : -
12.11 16:00
Тюмень – Кубань
 - : -
12.11 17:00
Нефтехимик – Торпедо
 - : -
12.11 17:00
КАМАЗ – Алания
 - : -
12.11 18:00
Химки – Акрон
 - : -
12.11 19:00
Родина – Черноморец
 - : -
13.11 18:30
Сокол – Арсенал
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 8
П
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 4
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 14 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 11 1 1
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