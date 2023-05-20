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Сегодня, 04:20

Алексич рассказал, как махачкалинскому «Динамо» удалось подписать двух легионеров

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Горан Алексич рассказал, как клуб зимой подписал сербского защитника Владимира Ковачевича и боснийского нападающего Нардина Мулахусейновича.

«Сложность была и в том, что зимой у многих игроков есть действующие контракты. И финансы тоже под вопросом – мы же не располагаем большими ресурсами, чтобы подписать любых игроков. Поэтому мы искали свободных игроков, которые могли бы нас усилить.

Так получилось, что Нардин Мулахусейнович, который в 24 года уже поиграл за «Сараево», был лучшим бомбардиром словенского «Копера», играл за «Марибор» и «Мура», оказался свободным. Долго с ним разговаривали, но в итоге он к нам пришел.

Похожая ситуация была с Владимиром Ковачевичем. 30 лет, неплохая карьера. Узнавал о его психологических качествах. Если игроку уже 30 лет, то всегда на этот счет интересуешься. Но когда мы с ним встретились, поняли, что у нас получится», – приводит «Спорт День за Днем» слова Алексича.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aleksich-rasskazal-kak-zimoy-dinamo-podpisalo-dvukh-legionerov
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
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3
 Алания 32 15 11 6 51-33 56
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