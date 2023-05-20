Газзаев: «Выход в РПЛ с «Балтикой» — большой шаг в тренерской карьере Игнашевича»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поздравил главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича с выходом в РПЛ.

«Я поздравляю Сергея Игнашевича с выходом в РПЛ с «Балтикой» за два тура до окончания сезона! Это большое достижение. Желаю ему творческих успехов уже на уровне Премьер-Лиги. Это большой шаг в его тренерской карьере. Сергей шел к этому достаточно осознанно — до этого продуктивно работал и в «Торпедо». Выход в РПЛ с «Балтикой» — начальный итог его тренерской деятельности. Хочу пожелать ему удачи и успешного выступления в Премьер-Лиге», — приводит «Чемпионат» слова Газзаева.

19 мая «Балтика» досрочно гарантировала себе выход в РПЛ благодаря ничейному результату в матче «Алании» с «Акроном» (0:0). За 3 тура до конца сезона калиниградцы с 64 очками лидируют в турнирной таблице.