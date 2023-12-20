Гендиректор «Арсенала» — о сыне Черчесова: «Сложно сказать, довольны мы им или нет»

Генеральный директор «Арсенала» Александр Зотов высказался о голкипере команды Станиславе Черчесове-младшем, сыне бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Вратарь — сложная позиция, потому что играет только один, а у нас в команде их четыре. Сложно сказать, довольны или нет. Черчесов хорошо влился в коллектив, он сам по себе позитивный человек. Тут важна атмосфера в раздевалке. Черчесов тренируется и ждет своего шанса. Но по поводу его прихода мы не горюем», — приводит слова Зотова Sport24.

29-летний Черчесов перешел в «Арсенал» в сентябре этого года из второй команды «Химок». Он пока не сыграл за тульский клуб ни одного матча.