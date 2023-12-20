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Гендиректор «Арсенала» Зотов: «Надеюсь, что клуб и стадион готовы к выходу в РПЛ»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Генеральный директор «Арсенала» Александр Зотов ответил на вопрос о готовности инфраструктуры клуба к выступлению в РПЛ.

«Надеюсь, что клуб и стадион готовы к выходу в РПЛ. У нас есть планы по небольшому ремонту арены. Свои предложения руководителю правления я предоставил, поэтому посмотрим. Это уже будет зависеть не от меня, потому что сами понимаете, какая ситуация в стране. Будем находить возможности. У «Арсенала» есть задача развиваться и как клубу, и как спортивной единице», — приводит слова Зотова Sport24.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Арсенал» с 35 очками занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Динамо» из Махачкалы на 2 очка.

Источник: Sport24
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

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Енисей

 15 1 2
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