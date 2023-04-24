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Сегодня, 19:04

Профсоюз футболистов: «В «Шиннике» заверили, что дискриминации в отношении Галимова нет»

Зотов прокомментировал слова Евсеева
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал слова главного тренера ярославского «Шинника» Вадима Евсеева.

«В клубе нас заверили, что никаких дискриминационных действий в отношении футболиста не предпринимается. Понятно, что слова тренера — это эмоции, но странно делать виновным одного футболиста. Футбол — командная игра, все допускают ошибки. Такую критику и в такой форме лучше не выносить из раздевалки. Готовы ли в случае необходимости помочь Галимову? Мы отслеживаем ситуацию и готовы, для этого и существуем. Наша задача как профсоюза футболистов — защита прав игроков. Но сейчас речь идет больше об эмоциональном выплеске тренера. Включать или не включать игрока в заявку на игру — это прерогатива тренера. Но если будут действия, которые будут нарушать права футболиста, тогда мы будем действовать», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».

Ранее Евсеев после результативной ошибки игрока в матче 28-го тура первой лиги против «Алании» (0:1) заявил: «Из-за одного разгильдяя мы проиграли, поэтому завтра этого разгильдяя в команде не будет».

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ с 36 очками. «Алания» идет третьей — 48 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/profsoyuz-futbolistov-v-shinnike-nas-zaveril-chto-diskriminatsii-v-otnoshenii-galimova-net/
Вадим Евсеев
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 15 12 1 49-25 57
2
 Рубин 28 14 11 3 43-24 53
3
 Алания 28 13 9 6 44-30 48
4
 Енисей 28 11 12 5 35-29 45
5
 Волгарь 28 11 10 7 33-26 43
6
 Динамо Мх 28 10 10 8 21-20 40
7
 Нефтехимик 28 10 9 9 27-24 39
8
 Арсенал 28 10 7 11 33-34 37
9
 СКА-Хаб. 28 9 10 9 41-34 37
10
 КАМАЗ 28 9 10 9 30-29 37
11
 Шинник 28 10 6 12 31-34 36
12
 Родина 28 9 9 10 31-34 36
13
 Акрон 28 7 14 7 28-31 35
14
 Кубань 28 8 8 12 31-32 32
15
 Велес 28 8 4 16 28-44 28
16
 Уфа 28 6 7 15 27-38 25
17
 Волга 28 4 11 13 20-37 23
18
 Краснодар-2 28 5 7 16 18-45 22
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28.04 16:00
Уфа – Динамо Мх
 - : -
29.04 00:00
Велес – Шинник
 - : -
29.04 00:00
Енисей – Родина
 - : -
29.04 00:00
КАМАЗ – Волгарь
 - : -
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Нефтехимик – Балтика
 - : -
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Кубань – Акрон
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29.04 00:00
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 - : -
29.04 00:00
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