Александр Трошечкин: "Перед "Авангардом" стояла задача попасть в топ-4 ФНЛ"

– В сезоне 16/17 вы были признаны лучшим молодым футболистом ФНЛ в составе воронежского "Факела". Прошедший чемпионат также провели в этой лиге в курском "Авангарде". Чувствуете, что прибавили в мастерстве?

– Конечно, сейчас чувствую себя гораздо увереннее. Пришел игровой и житейский опыт. Можно сказать, стал мудрее. Что касается игрового мастерства, то сложно себя оценивать. Будет более правильно и справедливо, если это будут делать те, кто наблюдает за моей игрой со стороны: тренеры, специалисты, болельщики.

– Как можно оценить прошедший сезон для "Авангарда"? С одной стороны команда только второй сезон играет в ФНЛ, и поэтому финиш в середине таблицы можно считать неплохим результатом, с другой стороны, совсем рядом были стыковые матчи. Была задача попасть в первую четверку?

– Да, задача такая перед командой стояла. Мы очень неплохо отыграли первую половину чемпионата. Это касается и качества футбола, и набранных очков. В весенней части получилось уже не так здорово. В итоге нам не хватило двух побед, хотя по составу вполне реально было занять место в первой четверке.

– На протяжении своей карьеры вы успели поработать со многими известными тренерами: Божович в "Ростове", Парфенов в "Тосно", Карпин в том же "Ростове". Какие воспоминания о них?

– Для любого футболиста очень важно доверие со стороны тренера. Например, тот же Божович еще пять лет назад выпускал меня в стартовом составе в матчах премьер-лиги. Это окрыляло, придавало уверенности. Чувствовался его европейский взгляд на футбол. В "Тосно", к сожалению, играл не так много, как мне хотелось бы, но это тоже был полезный опыт. С Карпиным по сути получилось поработать только на сборах, но даже за те три месяца, которые был у него в "Ростове", многое вынес для себя из общения и тренировок.

– В основном составе "Ростова" играли, когда вам не было и 20-ти лет. Какие воспоминания о тех играх? Каково выходить в основе клуба РПЛ в столь раннем возрасте?

– Воспоминания от того периода, возможно, не самые позитивные, но это связано с тем, что у команды не все получалось. Очень переживал именно за командный результат, старался помочь, как могу. Хотя лично для меня это был огромный плюс: играть на таком уровне в столь юном возрасте.

– Некоторое время вы были в Чехии в одной команде с Николаем Комличенко? Что скажете о нем?

– Знал Комличенко еще до Чехии, видел его в разных матчах, поэтому сейчас его результативностью совершенно не удивлен. Думаю, его нынешний успех неслучаен, это сильный игрок.

– Почему вы не остались в Чехии?

– У каждого своя судьба. Не увидел такой сильной заинтересованности, а мне было очень важно играть, получать практику, поэтому и перешел в воронежский "Факел". В итоге все получилось очень неплохо. Как раз в том сезоне меня признали лучшим молодым игроком ФНЛ.

– Вы играли на разных позициях в центре поле: и опорного полузащитника, и ближе к атаке. Где чувствуете себя наиболее комфортно?

– В нынешнем сезоне большую часть матчей провел ниже. Можно сказать, на позиции опорного полузащитника. Но чувствую, что моя позиция box to box. Могу помочь и в обороне, и поддержать атаку из глубины. Но это все мои мысли. На самом деле самое главное это играть. А где именно – виднее тренеру. Что действительно важно – это приносить максимальную пользу команде. (Дмитрий Сомов)