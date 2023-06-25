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Сегодня, 10:10

Алан Гатагов заявил, что ему больно смотреть на тренеров РПЛ и ФНЛ: «Они уставшие и скованные»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» Алан Гатагов в разговоре с корреспондентами «СЭ» поделился мнением о профессиональном футболе.

— Заниматься тренерском на профессиональном уровне не хотите?

— Это сложно. Много ограничений. На сегодняшний не задумывался над этим. Мне нравится в медиафутболе. Я здесь как рыба в воде.

— То есть пока не думали о получении профессиональной лицензии?

— На сегодняшний момент что это даст? У меня есть люди, с которыми я контактирую и общаюсь. У меня в штабе есть лицензированные специалисты, мы делимся опытом, впечатлениями, мнением. У меня практики много, в медиалиге много нестандартных ситуаций. Это колоссальный опыт, которого нет в профессиональном футболе. Не вижу себя в большом футболе. Но я смотрю на своих коллег в большом футболе: они уставшие и скованные, у их много ограничений. Это везде: РПЛ, ФНЛ, молодежные лиги. Мне больно на них смотреть. Нет игры, в футболе нужно гореть желанием.

— Если смотреть на Карпина, Черчесова, у них поникший взгляд?

— У них искра! Они эмоциональные тренеры, — сказал Гатагов «СЭ».

В ходе футбольной карьеры Гатагов выступал за «Локомотив», «Динамо», «Томь», «Анжи», «Иртыш» Павлодар, «Тараз» и «Левадию». В январе ему исполнится 33 года.

Алан Гатагов
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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