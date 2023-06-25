Алан Гатагов заявил, что ему больно смотреть на тренеров РПЛ и ФНЛ: «Они уставшие и скованные»

Бывший игрок «Локомотива» Алан Гатагов в разговоре с корреспондентами «СЭ» поделился мнением о профессиональном футболе.

— Заниматься тренерском на профессиональном уровне не хотите?

— Это сложно. Много ограничений. На сегодняшний не задумывался над этим. Мне нравится в медиафутболе. Я здесь как рыба в воде.

— То есть пока не думали о получении профессиональной лицензии?

— На сегодняшний момент что это даст? У меня есть люди, с которыми я контактирую и общаюсь. У меня в штабе есть лицензированные специалисты, мы делимся опытом, впечатлениями, мнением. У меня практики много, в медиалиге много нестандартных ситуаций. Это колоссальный опыт, которого нет в профессиональном футболе. Не вижу себя в большом футболе. Но я смотрю на своих коллег в большом футболе: они уставшие и скованные, у их много ограничений. Это везде: РПЛ, ФНЛ, молодежные лиги. Мне больно на них смотреть. Нет игры, в футболе нужно гореть желанием.

— Если смотреть на Карпина, Черчесова, у них поникший взгляд?

— У них искра! Они эмоциональные тренеры, — сказал Гатагов «СЭ».

В ходе футбольной карьеры Гатагов выступал за «Локомотив», «Динамо», «Томь», «Анжи», «Иртыш» Павлодар, «Тараз» и «Левадию». В январе ему исполнится 33 года.