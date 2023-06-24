Гаджиев сообщил, что матч махачкалинского «Динамо» с «Ростовом» под вопросом

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, как сложившаяся в России ситуация может внести коррективы в планы подготовки его клуба к предстоящему сезону в первой лиге.

«На 6 июля у «Динамо» намечен товарищеский матч с «Ростовом» на его поле. Вот он под вопросом», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Махачкалинское «Динамо» с 19 июня проводит тренировочный сбор в Кисловодске, в рамках которого запланировано 4 товарищеских матча. Помимо «Ростова», команда должна сыграть с «Ахматом», «Чайкой» и «Форте».

24 июня в целях пресечения возможных террористических актов в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.