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Сегодня, 14:47

Гаджиев сообщил, что матч махачкалинского «Динамо» с «Ростовом» под вопросом

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, как сложившаяся в России ситуация может внести коррективы в планы подготовки его клуба к предстоящему сезону в первой лиге.

«На 6 июля у «Динамо» намечен товарищеский матч с «Ростовом» на его поле. Вот он под вопросом», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Махачкалинское «Динамо» с 19 июня проводит тренировочный сбор в Кисловодске, в рамках которого запланировано 4 товарищеских матча. Помимо «Ростова», команда должна сыграть с «Ахматом», «Чайкой» и «Форте».

24 июня в целях пресечения возможных террористических актов в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10955726-gadzhiev-match-dinamo-iz-mahachkaly-s-rostovom-mozhet-okazatsya-pod-voprosom.html
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
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 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
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Балтика – Велес
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Динамо Мх – Алания
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 4 : 0
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3.06 14:00
Енисей – Волга
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