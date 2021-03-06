«Акрон» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью
«СКА-Хабаровск» в гостях сыграл вничью с «Акроном» в матче 28-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1.
В составе дальневосточной команды отличился полузащитник Андрей Батютин, у тольяттинцев забил форвард Карим Гираев.
«Акрон» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками в 28 матчах, «СКА-Хабаровск» идет на 9-й строчке с 42 очками в 28 встречах.
Олимп — ФНЛ
28-й тур
«Акрон» (Тольятти) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:1 (0:0)
Голы: Батютин, 56 (0:1). Гираев, 68 (1:1).
«Акрон» (Тольятти): Волков, Чичерин, Литвин, Нихаев (Гираев, 66), Д.Квеквескири (Гогричиани, 67), Герюгов (Бидловский, 62), Чудин, Килин, Босов (Феррейра, 79), Делькин (Пьянченко, 87), Майрович.
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Городовой, Большаков, Суслов, Эммерсон, Безлихотнов (Малеев, 86), Батютин (Брагин, 59), И.Квеквескири (Назаров, 90+3), Мартусевич, Колесниченко, Георгиевский (Никифоров, 44), Барков (Першин, 76).
Предупреждения: Колесниченко, 18. Чичерин, 47. Д.Квеквескири, 49. Барков, 49.
Удаления: Эммерсон, 38. Бидловский, 84.
Судья: Машлякевич (Москва).
6 марта. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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