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«Акрон» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью

14:18
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«СКА-Хабаровск» в гостях сыграл вничью с «Акроном» в матче 28-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1.

В составе дальневосточной команды отличился полузащитник Андрей Батютин, у тольяттинцев забил форвард Карим Гираев.

«Акрон» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками в 28 матчах, «СКА-Хабаровск» идет на 9-й строчке с 42 очками в 28 встречах.

Олимп — ФНЛ

28-й тур

«Акрон» (Тольятти) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:1 (0:0)

Голы: Батютин, 56 (0:1). Гираев, 68 (1:1).

«Акрон» (Тольятти): Волков, Чичерин, Литвин, Нихаев (Гираев, 66), Д.Квеквескири (Гогричиани, 67), Герюгов (Бидловский, 62), Чудин, Килин, Босов (Феррейра, 79), Делькин (Пьянченко, 87), Майрович.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Городовой, Большаков, Суслов, Эммерсон, Безлихотнов (Малеев, 86), Батютин (Брагин, 59), И.Квеквескири (Назаров, 90+3), Мартусевич, Колесниченко, Георгиевский (Никифоров, 44), Барков (Першин, 76).

Предупреждения: Колесниченко, 18. Чичерин, 47. Д.Квеквескири, 49. Барков, 49.

Удаления: Эммерсон, 38. Бидловский, 84.

Судья: Машлякевич (Москва).

6 марта. Жигулевск. Стадион «Кристалл».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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