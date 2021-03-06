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«Факел» на выезде обыграл «Енисей»

14:58
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«Факел» на выезде обыграл «Енисей» в матче 28-го тура Олимп-ФНЛ — 3:1.

В составе воронежцев отличились защитник Николай Зайцев, полузащитник Андрей Никитин и нападающий Андрей Разборов. Единственный мяч красноярцев забил хавбек Хуан Лескано.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ с 34 очками в 28 матчах, «Енисей» идет на 11-й строчке с 37 очками в 28 встречах.

Олимп — ФНЛ

28-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Факел» (Воронеж) — 1:3 (1:0)

Голы: Лескано, 33 (1:0). Никитин, 49 (1:1). Разборов, 62 (1:2). Зайцев, 80 (1:3).

«Енисей» (Красноярск): Ребров, Цховребов, Рукас, Кичин, Марков (Абрамов, 82), Глушков (Билоног, 58), Галимов (Комков, 68), Лескано, Иванов (Карпук, 76), Ланин, Ломакин (Раздорских, 62).

«Факел» (Воронеж): Саутин, Брызгалов, Пейчинович, Зайцев, Акбашев (Седов, 90+4), Замалиев, Никитин (Мазуров, 90+5), Дмитриев (Коробов, 90), Мастерной, Разборов (Яковлев, 68), Аппаев (Максимов, 85).

Предупреждение: Яковлев, 83.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

6 марта. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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