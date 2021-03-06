«Факел» на выезде обыграл «Енисей»
«Факел» на выезде обыграл «Енисей» в матче 28-го тура Олимп-ФНЛ — 3:1.
В составе воронежцев отличились защитник Николай Зайцев, полузащитник Андрей Никитин и нападающий Андрей Разборов. Единственный мяч красноярцев забил хавбек Хуан Лескано.
«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ с 34 очками в 28 матчах, «Енисей» идет на 11-й строчке с 37 очками в 28 встречах.
Олимп — ФНЛ
28-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Факел» (Воронеж) — 1:3 (1:0)
Голы: Лескано, 33 (1:0). Никитин, 49 (1:1). Разборов, 62 (1:2). Зайцев, 80 (1:3).
«Енисей» (Красноярск): Ребров, Цховребов, Рукас, Кичин, Марков (Абрамов, 82), Глушков (Билоног, 58), Галимов (Комков, 68), Лескано, Иванов (Карпук, 76), Ланин, Ломакин (Раздорских, 62).
«Факел» (Воронеж): Саутин, Брызгалов, Пейчинович, Зайцев, Акбашев (Седов, 90+4), Замалиев, Никитин (Мазуров, 90+5), Дмитриев (Коробов, 90), Мастерной, Разборов (Яковлев, 68), Аппаев (Максимов, 85).
Предупреждение: Яковлев, 83.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
6 марта. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю