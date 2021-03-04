Арбитры Станислав Васильев и Владимир Москалев, допустившие серьезные ошибки в игре 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — «Арсенал» (1:2), возвращаются к работе.

Они пропустили матчи 20-го тура Тинькофф чемпионата России, не получили назначений на игры 21-го тура, но будут работать в Олимп-ФНЛ.

10 марта Васильев судит игру 29-го тура первенства страны «Велес» — «Балтика», а Москалев в тот же день — встречу «Томь» — «Крылья Советов».

Полный список судей этого тура выглядит так:

«СКА-Хабаровск» — «Краснодар-2» — Алексей Сухой;

«Спартак-2» — «Нефтехимик» — Андрей Фисенко;

«Томь» — «Крылья Советов» — Владимир Москалев;

«Енисей» — «Шинник» — Антон Фролов;

«Иртыш» — «Текстильщик» — Константин Аверьянов;

«Оренбург» — «Торпедо» — Артем Чистяков;

«Динамо» Бр — «Алания» — Ян Бобровский;

«Чайка» — «Акрон» — Анатолий Жабченко;

«Чертаново» — «Волгарь» — Сергей Цыганок;

«Велес» — «Балтика» — Станислав Васильев;

«Нижний Новгород» — «Факел» — Антон Анопа.

В ходе кубкового матча «Зенит» — «Арсенал» (1:2) в результате ошибок Васильева (судья) и Москалева (видеоарбитр) был неверно засчитан гол «Зенита», назначен 11-метровый удар в ворота зенитовцев и не назначен пенальти в их ворота.

(Александр Бобров)