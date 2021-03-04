Арбитры матча «Зенит» — «Арсенал» Васильев и Москалев возвращаются. Через ФНЛ
Арбитры Станислав Васильев и Владимир Москалев, допустившие серьезные ошибки в игре 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Зенит» — «Арсенал» (1:2), возвращаются к работе.
Они пропустили матчи 20-го тура Тинькофф чемпионата России, не получили назначений на игры 21-го тура, но будут работать в Олимп-ФНЛ.
10 марта Васильев судит игру 29-го тура первенства страны «Велес» — «Балтика», а Москалев в тот же день — встречу «Томь» — «Крылья Советов».
Полный список судей этого тура выглядит так:
«СКА-Хабаровск» — «Краснодар-2» — Алексей Сухой;
«Спартак-2» — «Нефтехимик» — Андрей Фисенко;
«Томь» — «Крылья Советов» — Владимир Москалев;
«Енисей» — «Шинник» — Антон Фролов;
«Иртыш» — «Текстильщик» — Константин Аверьянов;
«Оренбург» — «Торпедо» — Артем Чистяков;
«Динамо» Бр — «Алания» — Ян Бобровский;
«Чайка» — «Акрон» — Анатолий Жабченко;
«Чертаново» — «Волгарь» — Сергей Цыганок;
«Велес» — «Балтика» — Станислав Васильев;
«Нижний Новгород» — «Факел» — Антон Анопа.
В ходе кубкового матча «Зенит» — «Арсенал» (1:2) в результате ошибок Васильева (судья) и Москалева (видеоарбитр) был неверно засчитан гол «Зенита», назначен 11-метровый удар в ворота зенитовцев и не назначен пенальти в их ворота.
(Александр Бобров)
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