Агент Самошникова: «Сейчас у Ильи действующий контракт с «Рубином», он намерен его отработать до конца»

Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника «Рубина» Ильи Самошникова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Сейчас у Ильи действующий контракт с «Рубином», он намерен его отработать до конца. Если клубы договорятся между собой, то будем учитывать желание самого Ильи. Слухов сейчас много, но конкретики нет. Если в «Рубин» поступит предложение по футболисту, то мы будем рассматривать его. Сейчас Илья в отпуске, никаких разговоров не ведем», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Контракт Самошникова с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне защитник сыграл 16 матчей за казанский клуб, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.