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Агент Самошникова: «Сейчас у Ильи действующий контракт с «Рубином», он намерен его отработать до конца»

Алина Савинова
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Агент Евгений Моисеев, представляющий интересы защитника «Рубина» Ильи Самошникова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Сейчас у Ильи действующий контракт с «Рубином», он намерен его отработать до конца. Если клубы договорятся между собой, то будем учитывать желание самого Ильи. Слухов сейчас много, но конкретики нет. Если в «Рубин» поступит предложение по футболисту, то мы будем рассматривать его. Сейчас Илья в отпуске, никаких разговоров не ведем», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Контракт Самошникова с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне защитник сыграл 16 матчей за казанский клуб, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-samoshnikov-nameren-otrabotat-svoj-kontrakt-s-rubinom-do-kontsa-sluhov-mnogo/
Илья Самошников
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

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Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

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Балтика

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И К Ж
Андрей Савинов

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 18 1 2
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Велес

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Балтика

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