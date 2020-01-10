15-летний игрок «Чертаново» Пиняев снова пройдет стажировку в «МЮ»

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев улетел в Великобританию, чтобы пройти стажировку в «Манчестер Юнайтед», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора академии московского клуба Николая Ларина. 15-летний игрок уже неоднократно приезжал на стажировку в английский клуб.

— Сережа час назад вылетел в Манчестер. Его ждут две недели тренировок. Будет много разных тестов, — цитирует «РИА Новости» Ларина. — Там все идет по плану, поэтому ждать ничего серьезного не придется. Мы с «Манчестером» на связи, а они хотят, чтобы Пиняев приезжал каждый год. Стажировка ничем не отличается от предыдущих.