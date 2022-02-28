Главный тренер «Ротора»: «Мы настраиваемся на победу в матче с «Рубином»

Главный тренер «Ротора» Артем Куликов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Рубином».

«Считаю большим плюсом то, что у нас есть эта игра, — приводит слова Куликова пресс-служба волгоградского клуба. — Всем интересно сыграть с соперником уровня РПЛ, у которого большие амбиции, отличный состав и стабильное финансирование. Поэтому можно сказать, что находимся в предвкушении этой встречи. «Ротор» настраивается на победу в матче с «Рубином».

Встреча «Ротора» с «Рубином» состоится 3 марта в Казани.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.