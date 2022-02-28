Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 13:12

Главный тренер «Ротора»: «Мы настраиваемся на победу в матче с «Рубином»

Тренер «Ротора» заявил, что команда настраивается на победу над «Рубином»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Ротора» Артем Куликов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Рубином».

«Считаю большим плюсом то, что у нас есть эта игра, — приводит слова Куликова пресс-служба волгоградского клуба. — Всем интересно сыграть с соперником уровня РПЛ, у которого большие амбиции, отличный состав и стабильное финансирование. Поэтому можно сказать, что находимся в предвкушении этой встречи. «Ротор» настраивается на победу в матче с «Рубином».

Встреча «Ротора» с «Рубином» состоится 3 марта в Казани.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси 10
Ливерпуль 11
Матч завершен (ПЕН)

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
Футбол
Бетсити Кубок России
РПЛ
ФНЛ
ФК Ротор
ФК Рубин (Казань)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Диеты для похудения: какие бывают и чем опасны
ФИФА оставляет Россию в игре, Польша в ярости, Сербия предлагает свои стадионы для игры. Что происходит со стыковыми матчами ЧМ-2022
Реклама
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2021/22: 1/8 финала
Иванов обслужит матч «Сочи» — ЦСКА в Кубке России, Бобровский будет работать на встрече «Спартак» — «Кубань»
Стали известны даты и время начала матчей 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
Божович дисквалифицирован на три матча БЕТСИТИ Кубка России
Шварц прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
Гендиректор «Нижнего Новгорода»: «Рассчитываем обыграть «Динамо» в БЕТСИТИ Кубке России»
Титов считает, что у «Спартака» мало шансов выиграть БЕТСИТИ Кубок России
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Алип: «Хочу остаться в «Зените», чтобы арендное соглашение превратилось в постоянный контракт»
На матче «Зенит» — «Рубин» ожидается до 20 тысяч зрителей
Сантос: «Неправильно думать, что «Зенит» может расколоться из-за бразильцев»
РИА «Новости»: РПЛ проведет 28 февраля собрание руководителей клубов
Почему футбол в России — только для мужчин? Колонка Катерины Кирильчевой о сексизме
РПЛ: «Спартак» проиграл ЦСКА, «Зенит» — «Рубин» и другие матчи 19-го тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Ротора» Куликов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в 1/8 финала Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости