Азнауров считает «Балтику» проходимым соперником в Кубке России

Нападающий «Ростова» Имран Азнауров заявил, что «Балтика» является проходимым соперником в 1/2 финала FONBET Кубка России.

«Конечно, проходимый. Я же говорю, что на каждую игру выходим побеждать, не зависит от состава», — приводит «РБ Спорт» слова Азнаурова.

Матч между командами состоится 2 мая на «Ростов Арене». Начало — в 19.15 по московскому времени.

В чемпионате России «Ростов» с 34 очками занимает восьмое место. «Балтика» (23) располагается на 13-й позиции.