Азнауров считает «Балтику» проходимым соперником в Кубке России
Нападающий «Ростова» Имран Азнауров заявил, что «Балтика» является проходимым соперником в 1/2 финала FONBET Кубка России.
«Конечно, проходимый. Я же говорю, что на каждую игру выходим побеждать, не зависит от состава», — приводит «РБ Спорт» слова Азнаурова.
Матч между командами состоится 2 мая на «Ростов Арене». Начало — в 19.15 по московскому времени.
В чемпионате России «Ростов» с 34 очками занимает восьмое место. «Балтика» (23) располагается на 13-й позиции.
Источник: РБ Спорт
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