Президент «Урала» Иванов — о вылете из Кубка России: «Когда команда играет безвольно, мне действительно стыдно»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Ростова» (1:3) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Мне действительно стыдно выходить на улицу, я вырос в этом городе. Многих людей знаю здесь, и меня тоже знают. Когда команда играет безвольно, то мне действительно стыдно. Трудно общаться с болельщиками, близкими. Иду по улице, вижу болельщиков, как на меня смотрят, какое у них отношение ко мне. Они могут ничего не говорить в глаза, но я понимаю, что все недовольны тем, что так нельзя играть», — сказал Иванов «СЭ».

В турнирной таблице чемпионата России екатеринбуржцы занимают 13-е место, набрав 23 очка в 23 матчах.