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Ковалев: «Для такого клуба, как «Балтика», выиграть Кубок России — это очень серьезно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Балтики» Юрий Ковалев объяснил, почему калининградский продолжает борьбу за Кубок России несмотря на ситуацию в чемпионате России.

«Потому что для такого клуба, как «Балтика», и для такого города, как Калининград, выиграть Кубок России — это очень серьезно. Благодаря такому отношению к турниру добились победы над «Локомотивом» (1:1; 1:1, по пенальти 7:6), пытались пройти ЦСКА в «Пути РПЛ». Считаю, что шансы на это были. Тем более, на поле вышли ребята, которые мало играют в чемпионате. И выходили с таким настроем, чтобы доказать тренеру и себе, что достойны играть. У нас достаточно большой выбор хороших игроков, поэтому можем совместить одно с другим — и в чемпионате сохранить место в РПЛ, и в Кубке побороться за трофей.

Если честно, думал, что в матчах с ЦСКА результат будет немножко другой. Но у армейцев очень хорошая команда. Плюс этот нелепый пенальти в ответном матче нас подвел. А сразу за ним произошел и второй гол. В итоге за две ошибки нас ЦСКА сразу наказал. Но ничего, теперь будем пытаться добиться победы в Кубке через Путь регионов», — цитируют «Известия» Ковалева.

«Балтика» проиграл ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России и теперь продолжит борьбу за трофей в Пути регионов. В чемпионате России команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.
Источник: https://iz.ru/1685047/aleksei-fomin/u-nas-est-20-futbolistov-odinakovogo-urovnia
Юрий Ковалев
Футбол
ФК Балтика
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