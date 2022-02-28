Тренер «Ротора» Куликов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в 1/8 финала Кубка России

Главный тренер «Ротора» Артем Куликов подвел итоги тренировочных сборов команды.

«Сборы получились очень информативные, полезные и продуктивные. Сейчас все настроены на исправление той турнирной ситуации, в которой «Ротор» оказался после первой части чемпионата. Мы много работали над психологией, ментальностью и уверен, смогли донести до ребят то, что планировали и хотели. В этом плане, конечно, будут очень важны первые матчи, которые мы играем дома», — передает слова Куликова пресс-служба клуба.

Тренер также поделился ожиданиями от предстоящего матча Бетсити Кубка России с «Рубином».

«Считаю большим плюсом то, что у нас есть этот матч. Всем интересно сыграть с серьезным, большим клубом РПЛ, который располагает мощным составом. Поэтому можно сказать, что находимся в предвкушении этого матча. Естественно, постараемся показать максимальный результат. Но это относится не только к игре с «Рубином», но и к каждому матчу в чемпионате», — добавил Куликов.

Матч 1/8 финала Кубка России между «Ротором» и «Рубином» пройдет в четверг, 3 марта. Начало — в 19:00 по московскому времени.