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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 11:40

Тренер «Ротора» Куликов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в 1/8 финала Кубка России

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Ротора» Артем Куликов подвел итоги тренировочных сборов команды.

«Сборы получились очень информативные, полезные и продуктивные. Сейчас все настроены на исправление той турнирной ситуации, в которой «Ротор» оказался после первой части чемпионата. Мы много работали над психологией, ментальностью и уверен, смогли донести до ребят то, что планировали и хотели. В этом плане, конечно, будут очень важны первые матчи, которые мы играем дома», — передает слова Куликова пресс-служба клуба.

Тренер также поделился ожиданиями от предстоящего матча Бетсити Кубка России с «Рубином».

«Считаю большим плюсом то, что у нас есть этот матч. Всем интересно сыграть с серьезным, большим клубом РПЛ, который располагает мощным составом. Поэтому можно сказать, что находимся в предвкушении этого матча. Естественно, постараемся показать максимальный результат. Но это относится не только к игре с «Рубином», но и к каждому матчу в чемпионате», — добавил Куликов.

Матч 1/8 финала Кубка России между «Ротором» и «Рубином» пройдет в четверг, 3 марта. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
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Челси 10
Ливерпуль 11
Матч завершен (ПЕН)

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
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ФК Ротор
ФК Рубин (Казань)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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