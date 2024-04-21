Форвард «Ростова» Азнауров: «Ожидали, что пройдем «Урал» в Кубке»

Нападающий «Ростова» Имран Азнауров признался, что он ожидал прохода своей команды во второй этап 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

В матче первого этапа желто-синие на выезде обыграли «Урал» (3:1).

«Ожидал ли, что пройдем «Урал» в Кубке? Да, конечно, мы выходили побеждать. Как и на каждую игру. Чувствую ли я себя тем самым игроком, который вытаскивает дончан в Кубке? Не скажу, что я один кого-то вытаскиваю. Усилиями всей команды мы побеждаем. Очень рад», — цитирует Азнаурова «РБ Спорт».

Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Ростов» дома сыграет с «Балтикой». Матч между командами состоится 2 мая на «Ростов Арене». Начало — в 19.15 по московскому времени.