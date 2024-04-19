Семак отреагировал на работу судей в матче «Зенита» со «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейские решения в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:0).

— В продолжение темы. Если брать последний матч со «Спартаком», камера выхватила вас и было видно, что вы не понимаете, почему отменили гол. Изменили ли вы свое решение после того, как чертили офсайды на Дугласа Сантоса? Может быть стоит, чтобы арбитр объявлял, раз он объявляет, кто именно был в офсайде? Потому что болельщикам было непонятно.

— Нет, дело в том, что изначально, я так понимаю, игроки соперника апеллировали на толчок со стороны Кассьерры. Поэтому и моя реакция на момент была связана с тем, что просматривался именно толчок Кассьерры, который был настолько несущественный, что в этом аспекте его нельзя было разбирать.

По поводу офсайда, сложно понять. Линии достаточно сложные, камеры с бровки, которая показала бы был офсайд или нет, не было. Есть система, и она будет работать всегда так, как она работает. Что касается мнений, по той картинке и тем линиям, конечно, там другого быть не может. Как эти линии чертятся, на каком уровне и какие точки выставляются, наверное, опыт есть у тех людей, которые это делают. Система одинакова для всех и будет одинаково работать. Здесь никаких вопросов у меня нет.

«Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 по сумме двух матчей (2:1, 0:0) в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. В финале сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА.