Календари «Зенита» и «Краснодара»: расписание матчей до конца чемпионата России
«Краснодар» отстает от «Зенита» на одно очко в РПЛ
Сезон-2023/2024 подходит к концу в чемпионате России и в FONBET Кубке России по футболу. В лиге определились два лидера турнирной таблицы — «Зенит» и «Краснодар». «СЭ» публикует расписание матчей, которые им еще предстоит сыграть. Время начала — московское.
«Зенит» Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 50 очками после 25 туров. «Краснодар» с Мурадом Мусаевым находится на второй строчке в чемпионате с 49 баллами.
Расписание матчей «Зенита» до конца сезона в РПЛ и в Кубке
- 28 апреля. 19.15. 26-й тур РПЛ. «Динамо» — «Зенит»
- 02 мая. 19.15. Финал Пути РПЛ Кубка России. ЦСКА — «Зенит»
- 06 мая. 18.00. 27-й тур РПЛ. «Факел» — «Зенит»
- 11 мая. 19.00. Финал Пути РПЛ Кубка России. «Зенит» — ЦСКА
- 15 мая. 20.45. 28-й тур РПЛ. «Зенит» — ЦСКА
- 19 мая. 19.00. 29-й тур РПЛ. «Ахмат» — «Зенит»
- 25 мая. 16.30. 30-й тур РПЛ. «Зенит» — «Ростов»
Расписание матчей «Краснодара» до конца сезона в РПЛ
- 29 апреля. 13.00. 26-й тур РПЛ. «Крылья Советов» — «Краснодар»
- 4 мая. 19.30. 27-й тур РПЛ. «Краснодар» — «Ахмат»
- 11 мая. 16.30. 28-й тур РПЛ. «Спартак» — «Краснодар»
- 18 мая. 19.00. 29-й тур РПЛ. «Сочи» — «Краснодар»
- 25 мая. 16.30. 30-й тур РПЛ. «Краснодар» — «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
9
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
Результаты / календарь
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
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