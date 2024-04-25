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Сегодня, 09:35

Календари «Зенита» и «Краснодара»: расписание матчей до конца чемпионата России

«Краснодар» отстает от «Зенита» на одно очко в РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты Вячеслав Караваев (слева) и Матвей Сафонов.
Вячеслав Караваев (слева) и Матвей Сафонов.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Сезон-2023/2024 подходит к концу в чемпионате России и в FONBET Кубке России по футболу. В лиге определились два лидера турнирной таблицы — «Зенит» и «Краснодар». «СЭ» публикует расписание матчей, которые им еще предстоит сыграть. Время начала — московское.

«Зенит» Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 50 очками после 25 туров. «Краснодар» с Мурадом Мусаевым находится на второй строчке в чемпионате с 49 баллами.

Расписание матчей «Зенита» до конца сезона в РПЛ и в Кубке

  • 28 апреля. 19.15. 26-й тур РПЛ. «Динамо» — «Зенит»
  • 02 мая. 19.15. Финал Пути РПЛ Кубка России. ЦСКА — «Зенит»
  • 06 мая. 18.00. 27-й тур РПЛ. «Факел» — «Зенит»
  • 11 мая. 19.00. Финал Пути РПЛ Кубка России. «Зенит» — ЦСКА
  • 15 мая. 20.45. 28-й тур РПЛ. «Зенит» — ЦСКА
  • 19 мая. 19.00. 29-й тур РПЛ. «Ахмат» — «Зенит»
  • 25 мая. 16.30. 30-й тур РПЛ. «Зенит» — «Ростов»

Расписание матчей «Краснодара» до конца сезона в РПЛ

  • 29 апреля. 13.00. 26-й тур РПЛ. «Крылья Советов» — «Краснодар»
  • 4 мая. 19.30. 27-й тур РПЛ. «Краснодар» — «Ахмат»
  • 11 мая. 16.30. 28-й тур РПЛ. «Спартак» — «Краснодар»
  • 18 мая. 19.00. 29-й тур РПЛ. «Сочи» — «Краснодар»
  • 25 мая. 16.30. 30-й тур РПЛ. «Краснодар» — «Динамо»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Кобелев не уверен, что «Краснодар» обойдет «Зенит» в следующем туре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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