Азнауров не видит ощутимой разницы между Кубком России и Второй лигой

Нападающий «Ростова» Имран Азнауров ответил, есть ли какая-то ощутимая разница игры между FONBET Кубком России и Второй лигой.

«Наверное, конечно, чувствуется разница, но не скажу, что она какая-то ощутимая. В Кубке скорости побыстрее», — цитирует Азнаурова «РБ Спорт».

Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Ростов» дома сыграет с «Балтикой». Матч между командами состоится 2 мая на «Ростов Арене». Начало — в 19.15 по московскому времени.