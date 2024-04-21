Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Весна Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:29

Азнауров не видит ощутимой разницы между Кубком России и Второй лигой

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Ростова» Имран Азнауров ответил, есть ли какая-то ощутимая разница игры между FONBET Кубком России и Второй лигой.

«Наверное, конечно, чувствуется разница, но не скажу, что она какая-то ощутимая. В Кубке скорости побыстрее», — цитирует Азнаурова «РБ Спорт».

Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Ростов» дома сыграет с «Балтикой». Матч между командами состоится 2 мая на «Ростов Арене». Начало — в 19.15 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Кубок России
0
Читайте также
Названы лучшие россияне в регулярном чемпионате НХЛ
Специалисты включили «Рейнджерс» в фавориты плей-офф НХЛ
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
У воспрянувшего Кузнецова – гол+пас, у русских из «Торонто» - кошмар. Что произошло в Кубке Стэнли 21 апреля
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Азнауров считает «Балтику» проходимым соперником в Кубке России
ЭСК поддержала решение не назначать пенальти за подкат Джикии в матче «Зенит» — «Спартак»
«Зенит» и ЦСКА сыграют в финале Пути РПЛ 2 и 15 мая
Президент «Урала» Иванов — о вылете из Кубка России: «Когда команда играет безвольно, мне действительно стыдно»
Семак отреагировал на работу судей в матче «Зенита» со «Спартаком» в Кубке России
Маркао: «Если в чемпионате не получилось, тогда желаю, чтобы «Спартак» завоевал хотя бы Кубок России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Азнауров считает «Балтику» проходимым соперником в Кубке России

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости