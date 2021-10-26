ЦСКА обыграл липецкий «Металлург» и вышел в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА на выезде победил липецкий «Металлург» (2:0).

Голы забивали Эмиль Бохинен и Кристиян Бистрович. ЦСКА набрал шесть очков и выиграл десятую группу. Команда пробилась в 1/8 финала. У «Металлурга» три очка и второе место. У ижевского «Зенита» нольо очков и последняя позиция.

БЕТСИТИ Кубок России

Элитный групповой раунд

Группа 10

«Металлург» (Липецк) — ЦСКА (Москва) — 0:2 (0:1)

Голы: Бохинен, 41 (0:1). Бистрович, 85 (0:2).

«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Киселев, Редькович, Сазонов, Иваньков, Войдель, Овчинников (Иванников, 81), Поярков (Завезен, 62), М.Яковлев (Шаповалов, 63), Кутьин (Ахвледиани, 81), Арустамян.

ЦСКА (Москва): Тороп (Боков, 73), Васин, Щенников, Фукс (Набабкин, 46), Дзагоев (Зайнутдинов, 68), Кучаев, Бистрович, Каптилович, Бохинен, Чалов, В.Г.Яковлев (Ахметов, 46).

Предупреждения: Войдель, 46. М.Яковлев, 50. Завезен, 86.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

26 октября. Липецк. Стадион «Металлург».