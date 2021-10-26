Президент «Оренбурга» назвал напряженным матч с «Динамо» в БЕТСИТИ Кубке России

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал поражение команды от «Динамо» в матче группового раунда БЕТСИТИ Кубка России (0:3).

«Безусловно, сыграл класс «Динамо», команда очень интересная, сильно укомплектованная. У нас были моменты, наша команда тоже порадовала, в целом был очень напряженный, но интересный матч. Цель выйти в 1/8 финала ставилась, но мы реально оценивали, что это для нас является непростой задачей.

Есть проблемы, мы потеряли трех ведущих игроков в последнее время, которые выбыли до конца сезона, ряд игроков только восстановились. Все шло до 0:2 в принципе на равных, но потом, с моей точки зрения, немного подсели, не хватило физики", — приводит слова Еремякина ТАСС.

«Динамо» набрало шесть очков и выиграло свою группу. Команда вышла в 1/8 финала. «Оренбург» с тремя очками стал вторым.