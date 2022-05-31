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Уилкшир — о промахе Фомина с пенальти: «Он достаточно храбр, чтобы взять ответственность на себя»

Люк Уилкшир высказался о промахе Фомина в финале БЕТСИТИ Кубка России
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Люк Уилкшир.
Фото Никита Успенский

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение бело-голубых от «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России (1:2).

«Результат разочаровал. В таких матчах пенальти на последней минуте — большой момент давления. К сожалению, Фомин с ним не справился. Но он достаточно храбр, чтобы взять ответственность на себя», — сказал Уилкшир «СЭ».

На 90+8-й минуте встречи при счете 2:1 в пользу красно-белых полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не забил пенальти, пробив выше ворот.

Даниил Фомин
Люк Уилкшир
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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