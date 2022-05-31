Люк Уилкшир высказался о промахе Фомина в финале БЕТСИТИ Кубка России

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение бело-голубых от «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России (1:2).

«Результат разочаровал. В таких матчах пенальти на последней минуте — большой момент давления. К сожалению, Фомин с ним не справился. Но он достаточно храбр, чтобы взять ответственность на себя», — сказал Уилкшир «СЭ».

На 90+8-й минуте встречи при счете 2:1 в пользу красно-белых полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не забил пенальти, пробив выше ворот.