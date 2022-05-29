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«Спартак» — «Динамо»: Фомин не забил пенальти в добавленное ко второму тайму время. Пенальти был назначен после подсказки ВАР

«Спартак» — «Динамо»: Фомин не забил пенальти в добавленное ко второму тайму время
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов нарушил правила в своей штрафной против защитника «Динамо» Романа Евгеньева. В добавленное ко второму тайму время Литвинов в своей штрафной в верховой борьбе попал локтем в лицо сопернику.

Главный арбитр встречи Николай Левников назначил пенальти после подсказки ВАР.

Пенальти взялся исполнять полузащитник Артем Фомин. И он пробил мимо ворот.

&laquo;Спартак&raquo; vs &laquo;Динамо&raquo;: финал БЕТСИТИ Кубка России. Финал «Спартак» — «Динамо»: кто заберет Кубок? Онлайн и видеотрансляция матча

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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