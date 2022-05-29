«Спартак» — «Динамо»: Фомин не забил пенальти в добавленное ко второму тайму время

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов нарушил правила в своей штрафной против защитника «Динамо» Романа Евгеньева. В добавленное ко второму тайму время Литвинов в своей штрафной в верховой борьбе попал локтем в лицо сопернику.

Главный арбитр встречи Николай Левников назначил пенальти после подсказки ВАР.

Пенальти взялся исполнять полузащитник Артем Фомин. И он пробил мимо ворот.