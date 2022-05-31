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Черышев поддержал игрока «Динамо» Фомина, который не забил пенальти в концовке финала Кубка со «Спартаком»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник Денис Черышев поделился мнением о финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» (2:1).

Черышев поддержал футболиста бело-голубых Даниила Фомина, который не забил пенальти на 90+9-й минуте игры.

«Спартак» неудачно выступил в чемпионате, и выигрыш Кубка сильно сгладил негативное впечатление от сезона. У «Динамо» в активе бронза в чемпионате, что тоже очень неплохо. Что касается промаха Даниилы Фомина с пенальти в добавленное время, то это часть футбола. Думаю, эта ситуация сделает его только сильнее», — цитируют «Известия» Черышева.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз в истории с учетом Кубка СССР.

 
Даниил Фомин бьет пенальти. Трагедия последних минут финала: пенальти на 6-й добавленной минуте, промах и слезы Фомина

 

Источник: https://iz.ru/1341936/anastasiia-zagumennova-peshkova/ia-ochen-soskuchilsia-po-nastoiashchemu-futbolu
Даниил Фомин
Денис Черышев
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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