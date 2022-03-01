Кержаков: «Дело не в судействе. Просто «Динамо» оказалось сильнее нас»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвел итоги матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (0:3).

— Как оцените игру?

— Мы примерно представляли, как будет играть «Динамо» и готовились к этому. Знали, как против них обороняться, нам придется больше обороняться, чем играть с мячом. В первом тайме подготовка давала плоды, ничего не было опасного у наших ворот. Но пенальти привел к концу тайма со счетом 0:1. Второй тайм начали неплохо, невынужденная ошибка подарила сопернику гол, и для нас исход игры был решен.

— С чем связан столь поздний выход на поле Игбуна?

— Несколько аспектов замены Игбуна. Планировали усилить атаку. Ларсону надо было дать отдохнуть, через 4 дня игра. Не было такого подтекста, что Игбун играет против бывшей команды.

— Когда Игбун будет готов играть больше 15-20 мин?

— Сложно ответить. Есть тренировочный процесс.

— Как оцените отмененный пенальти из-за офсайда в ворота «Динамо»?

— Там был явный офсайд. Быстро разыграли мяч. Проверяли офсайд несколько минут. Дело не в судействе. Просто «Динамо» оказалось сильнее нас, это ничего страшного. Проведем работу над ошибками. Можно готовиться к командам которые играют в похожем стиле, как «Динамо». Будем стараться в тренировочном процессе такие вещи предотвращать.

— Как настроить игроков на футбол в такой ситуации?

— Мы профессиональные спортсмены.