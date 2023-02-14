Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:02

Медведев о матче «Волга» — «Зенит»: «Рады, что ульяновские болельщики смогут увидеть игру»

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Медведев.
Фото ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал то, что матч Кубка России против «Волги» пройдет в Ульяновске.

«Нет оснований не доверять решению комиссии. Они долго изучали готовность поля. Мы только рады, что ульяновские болельщики смогут увидеть этот матч», — сказал «СЭ» Медведев.

14 февраля по итогам совместного инспекционного визита РФС и ФНЛ на стадион «Труд» комиссия установила, что натуральное покрытие поля соответствует стандарту.

Матч «Волга» — «Зенит» в рамках четвертьфинала Пути регионов состоится 25 февраля. Время начала — 14.30 по Москве.

Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
РФС подтвердил проведение матча Кубка России «Волга» — «Зенит» в Ульяновске
Колыванов: «Руководство «Волги» сделало все, чтобы не играть с «Зенитом» в Ульяновске»
Директор «Волги» рассказал, как РФС оценил качество поля ульяновской команды
Где «Волга» примет «Зенит»: Ульяновск, Нижнекамск, Тольятти, Самара — или Санкт-Петербург?
В «Волге» рассказали, где пройдет матч Кубка России с «Зенитом» в случае неготовности стадиона в Ульяновске
В «Волге» рассказали о визите комиссии РФС перед матчем Кубка России с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС подтвердил проведение матча Кубка России «Волга» — «Зенит» в Ульяновске
Новости
RSS RSS
Все новости