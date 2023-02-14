РФС подтвердил проведение матча Кубка России «Волга» — «Зенит» в Ульяновске

Матч Кубка России «Волга» — «Зенит» пройдет в Ульяновске, сообщает Telegram-канал турнира.

«По итогам совместного инспекционного визита РФС и ФНЛ на стадион «Труд» в Ульяновске комиссия установила, что натуральное покрытие футбольного поля соответствует стандарту РФС. Поле «прошито» и готово к интенсивным нагрузкам», — говорится в заявлении.

Кубковый матч изначально планировалось провести на домашнем стадионе «Волги», однако позже появилась информация о том, что игра может состояться в другом городе из-за плохого качества поля в Ульяновске. «Зенит» предлагал провести матч в Санкт-Петербурге.

Игра «Волга» — «Зенит» в рамках четвертьфинала Пути регионов состоится 25 февраля. Время начала — 14.30 по Москве.