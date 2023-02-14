Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:27

РФС подтвердил проведение матча Кубка России «Волга» — «Зенит» в Ульяновске

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Малком (слева), Зелимхан Бакаев (в центре) и Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матч Кубка России «Волга» — «Зенит» пройдет в Ульяновске, сообщает Telegram-канал турнира.

«По итогам совместного инспекционного визита РФС и ФНЛ на стадион «Труд» в Ульяновске комиссия установила, что натуральное покрытие футбольного поля соответствует стандарту РФС. Поле «прошито» и готово к интенсивным нагрузкам», — говорится в заявлении.

Кубковый матч изначально планировалось провести на домашнем стадионе «Волги», однако позже появилась информация о том, что игра может состояться в другом городе из-за плохого качества поля в Ульяновске. «Зенит» предлагал провести матч в Санкт-Петербурге.

Игра «Волга» — «Зенит» в рамках четвертьфинала Пути регионов состоится 25 февраля. Время начала — 14.30 по Москве.

Источник: https://t.me/russiancup_official/2122
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
5
28
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Медведев о матче «Волга» — «Зенит»: «Рады, что ульяновские болельщики смогут увидеть игру»
Колыванов: «Руководство «Волги» сделало все, чтобы не играть с «Зенитом» в Ульяновске»
Директор «Волги» рассказал, как РФС оценил качество поля ульяновской команды
Где «Волга» примет «Зенит»: Ульяновск, Нижнекамск, Тольятти, Самара — или Санкт-Петербург?
В «Волге» рассказали, где пройдет матч Кубка России с «Зенитом» в случае неготовности стадиона в Ульяновске
В «Волге» рассказали о визите комиссии РФС перед матчем Кубка России с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Волге» заявили, что комиссия РФС еще не одобрила проведение кубкового матча с «Зенитом» в Ульяновске
Новости
RSS RSS
Все новости