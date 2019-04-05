Сергей Горлукович: "Кононов вернет спартаковский стиль? Это некая афера"

Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР и бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович считает, что главный тренер красно-белых Олег Кононов ничего не знает о фирменном спартаковском стиле, сообщает "Московский комсомолец".

57-летний россиянин дал интервью перед дерби между "Спартаком" и ЦСКА в матче 22-го тура чемпионата России.

– А чего не хватает "Спартаку", болельщики которого никак не дождутся от Олега Кононова фирменного футбола?

– Команду возглавил специалист, который обещал вернуть спартаковский футбол, но эти обещания я изначально воспринимал как некую аферу. Кононов никогда не варился в спартаковском котле в качестве игрока, он просто не может знать, что это такое. Так что вернуть фирменный спартаковский стиль ему едва ли под силу. Отмечу при этом, что фартит наставнику красно-белых, при котором "Спартак" в чемпионате пока не проигрывал, неимоверно. Качество игроков? Это уже вопрос к Леониду Федуну, – сказал Горлукович в интервью "Московскому комсомольцу".

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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